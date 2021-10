Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall beim Abbiegen

Hattingen (ots)

Freitagnacht wurde ein 21-jähriger Ennepetaler bei einem Verkehrsunfall auf der Straße am Büchsenschütz schwer verletzt. Eine 74-Jährige wollte mit ihrem Skoda von der Straße am Büchsenschütz nach links auf den Zubringer zur Blankensteinerstraße abbiegen und übersah dabei den ihr entgegenkommenden 21-Jährigen auf seinem Motorrad. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden der Kradfahrer schwer und die 54-jährige Beifahrerin in dem Skoda leicht verletzt. Beide Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

