POL-PDWO: Worms - 12-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Worms (ots)

Gestern wurde ein 12-jähriger Junge in der Rheinstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Eine 50-jährige Wormserin fuhr um 14:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Ludwigstraße in Richtung Barbarossaplatz, als das Kind vom rechten Fahrbahnrand unmittelbar vor den PKW auf die Fahrbahn lief. Bei der Kollision mit der rechten Fahrzeugfront verletzte sich der Junge schwer und wurde mit einer Kopfverletzung ins Klinikum gebracht. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

