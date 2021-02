Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbruch in Kellerräume

Worms (ots)

Wie Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Straße, nahe Kapuzinerstraße, gestern Morgen feststellten, hatte sich Unbekannter in der Nacht Zugang zu den Kellerräumen verschafft und die Türen von drei Kellerabteilen aufgebrochen. Aus einem Kellerraum entwendete der Täter nach ersten Erkenntnissen 3 Liter Milch und eine leere Pfandkiste Cola. Den im Treppenhaus abgestellten Kinderwagen nahm er ebenfalls an sich, um das Diebesgut abzutransportieren. Bilder einer Videoüberwachung zeigen den Täter, bekleidet mit einer hellen Jogginghose, einem hellen Kapuzenpullover, einer dunklen Jacke und dunklen Schuhen mit heller Sohle. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell