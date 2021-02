Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Heidesheim, A60, Blitzer beklebt, Zeugen gesucht

Heidesheim (ots)

Unbekannte haben vermutlich im Laufe der Nacht auf Sonntag einen Blitzer-Anhänger mit Aufklebern beklebt. Der Anhänger hat seinen Standort an der A60, Richtung Bingen, in Höhe der Ausfahrt Heidesheim. Es wurde ein Strafverfahren eröffnet. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten sich an die Autobahnpolizei Heidesheim, Tel.: 06132-9500, zu wenden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell