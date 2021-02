Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Matratze auf der A61 bei Gau-Bickelheim

Gau-Bickelheim (ots)

Am 07.02.2021 gegen 19:05 Uhr verlor ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der A61, in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz nach der AS Gau-Bickelheim, eine Matratze. Mehrere nachfolgende PKW-Fahrer kollidierten mit der Matratze, sodass zwei von diesen nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde dabei niemand. Der Verlierer der Matratze konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bittet Zeugen, die Angaben zum genannten Unfallgeschehen oder zum Verlierer machen können, sich unter der Rufnummer 06701/919-200 zu melden.

