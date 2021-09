Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Hausen) - Einbruch und Zerstörung in einer Schule (17./18.09.2021)

Rottweil-Hausen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 14.00 Uhr, sind Unbekannte in eine Schule in der Bollershofstraße eingebrochen. Mit Werkzeug und erheblicher Krafteinwirkung drangen sie durch eine Türe und ein Bürofenster in das Gebäude ein, zerstörten Inventar und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477-0, entgegen.

