Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ausgelöster CO-Melder

Breckerfeld (ots)

Datum: 20.05.2021/ Uhrzeit: 06:30 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Denkmalstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Energieversorger/ Bericht (hb): In der Denkmalstraße löste am Donnerstagmorgen ein Gasmelder im Kellerbereich eines Wohn- und Geschäftsgebäudes aus. Bei Ankunft der Feuerwehr an der Einsatzstelle war kein Bewohner mehr im Gebäude. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz wurde mit Messgerät in das Gebäude vorgeschickt und konnte eine ausgelöste CO-Warnanlage (Kohlenstoffmonoxid) ausfindig machen. Eine erhöhte CO-Konzentration wurde nicht gemessen. Da anfangs nicht klar war, um welche Art Melder es sich handelt, wurde auch der Energieversorger zur Einsatzstelle angefordert, um das Gebäude eventuell von der Gasversorgung zu trennen. Die Mitarbeiter des Energieversorgers führten ebenfalls Messungen im Kellerbereich durch, konnten aber auch keine Feststellung machen. Alle Bewohner durften ohne weitere Maßnahmen zurück in ihre Wohnungen. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach etwa eineinhalb Stunden beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell