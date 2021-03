Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Fehler beim Überholen 22.3.21, 16 Uhr

Oberndorf (ots)

Beim Überholen eines Lastwagens auf der ansteigenden Landstraße Richtung Boll sind am Montagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 54-jähriger Seat-Fahrer setzte zum Überholen des Lasters an, übersah aber, dass der hinter ihm fahrende 23-jährige BMW-Fahrer bereits beim Überholen war. Bei dem Unfall wurde der BMW abgewiesen und landete in der Böschung. Verletzte gab es nicht. An den Autos entstand aber ein Schaden von rund 8000 Euro.

