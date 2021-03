Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz) Unachtsam weggeworfene Zigarette führt zu Glimmbrand in einem Kellerschacht einer Gaststätte (22.03.2021)

Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz (ots)

Vermutlich eine unachtsam in einen Kellerschacht geworfene Zigarette hat am frühen Montagabend, gegen 17 Uhr, zu einem Glimmbrand an einer Gaststätte in der Hauptstraße in Rielasingen und in der Folge zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die von einem Unbekannten in den Schacht geworfene Zigarette entzündete Unrat, welcher sich in dem Kellerschacht vor der Gaststätte angesammelt hatte. Die mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften anrückende Feuerwehr brachte den Glimmbrand schnell unter Kontrolle. Sach- oder Personenschaden war nicht entstanden.

