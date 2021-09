Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Landkreis Rottweil) - Sprayer unterwegs (18./19.09.2021)

Deißlingen, Landkreis Rottweil (ots)

Gleich an mehreren Orten und Gegenständen haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag Schmierereien hinterlassen. Im Bereich der Feuerwehr besprühten sie Wahlplakate und eine Gebäudewand mit schwarzer Farbe. Weitere Graffitis in rot und schwarz stellte man an einem Anhänger, einem Energieverteilerhaus, Straßenschilder und an der Sporthalle fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter 0741 477-0 entgegen

