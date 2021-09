Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht im Konrad-Heby-Weg - Polizei bittet um Hinweise (18. - 19.09.2021)

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend, 21.30 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 13.30 Uhr, ist es im Konrad-Heby-Weg durch einen Unbekannten zur Beschädigung eines geparkten 3er BMWs und in der Folge zu einer Unfallflucht gekommen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr der Unbekannte vor dem Anwesen Nummer 7 gegen den geparkten BMW. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1500 Euro am Frontstoßfänger des BMWs zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) oder der Polizeiposten Bad Dürrheim (07726 93948-0) nehmen Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell