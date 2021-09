Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer prallt gegen geparktes Fahrzeug - zwei Mitinsassen leicht verletzt (19.09.2021)

VS-Villingen (ots)

Einen Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzte Personen und erheblichem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein betrunkener Autofahrer am frühen Sonntagmorgen auf der Saarlandstraße verursacht. Der 30-jährige Mann war kurz nach 02.30 Uhr mit einem Skoda und zwei Mitfahrern trotz erheblicher Alkoholisierung auf der Saarlandstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Etwa auf Höhe des Hallenbades Villingen kam der 30-Jährige mit dem Skoda infolge seines Alkoholkonsums und einer nicht angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen einen geparkten Peugeot 308. Durch die Wucht der Kollision wurde der Peugeot rund 10 Meter nach vorne geschoben und um die eigene Achse gedreht. Der Skoda schleuderte zeitgleich gegen eine Grundstücksmauer, driftete zurück auf die Straße und blieb dort stark beschädigt stehen. Bei dem Unfall wurden beide Mitfahrer im Alter von 50 und 57 Jahren leicht verletzt und mussten von eintreffenden Rettungskräften in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 30-jährigen Skoda-Fahrer ergab über 2,5 Promille. Nach der Abgabe des Führerscheines und der Durchführung einer Blutentnahme kommt auf den Mann nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Ein Abschleppdienst kümmerte sich in der Folge um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Autos.

