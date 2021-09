Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Bislang noch unbekannter Audi-Fahrer beschädigt geparkten BMW und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise (19.09.2021)

Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend ist ein bislang noch unbekannter Fahrer eines weißen Audis auf der Hüfinger Straße, unmittelbar nach der ESSO-Tankstelle, gegen einen dort geparkten 1er BMW gefahren und hat diesen beschädigt. Ohne sich weiter um den angerichteten Streifschaden am BMW und den an diesem Wagen verursachten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, flüchtete der Audi-Fahrer gegen 21.45 Uhr in Richtung Stadtmitte. Hierbei konnte ein Anwohner noch das flüchtende Fahrzeug beobachten. Nun ermittelt die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um weitere Hinweise zu dem beteiligten weißen Audi und dessen Fahrer.

