Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bundesautobahn A81, Horb - Empfingen) Nach Reifenplatzer ins Schleudern geraten und gegen Schutzplanken gekracht (21.07.2021)

Empfingen, Bundesautobahn A81, Horb - Empfingen (ots)

Totalschaden an einem schon älteren Volvo sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend nach einem Reifenplatzer zwischen den Anschlussstellen Horb und Empfingen auf der Bundesautobahn A81 ereignet hat. Auf der Fahrt in Richtung Süden kam es gegen 20.45 Uhr etwa auf Höhe Empfingen zum Reifenschaden an dem Volvo und dem folgenden Unfall. Personen wurden nicht verletzte. An dem schon älteren Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell