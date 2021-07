Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mutwillige Beschädigung - Zeugen gesucht (21.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter ein Auto beschädigt. Ein Täter hat zwischen Dienstag 23 Uhr, und Mittwoch, 1 Uhr, an einem Audi A4 den rechten Seitenspiegel abgeschlagen. Das beschädigte Auto stand in der Erzberger Straße vor dem Haus Nummer 7. Es entstand ein Sachschaden von circa 230 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

