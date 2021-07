Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Beim Ausparken Fußgängerin übersehen - 62-jährige Frau leicht verletzt (21.07.2021)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Beim Ausparken auf einem Hotelparkplatz an der Hauptstraße Ecke Ramsener Straße in Rielasingen hat ein 70-jähriger Fahrer eines Renaults am Mittwochvormittag, gegen 10.15 Uhr, eine hinter dem Auto befindliche Fußgängerin übersehen. Die 62-jährige Frau klopfte noch gegen das Auto und sprang zur Seite. Hierbei stürzte die Fußgängerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Möglicherweise hat der 70-jährige Autofahrer den Vorfall nicht bemerkt und fuhr dann ohne anzuhalten davon. Mit dem abgelesenen Kennzeichen konnte der Renault-Fahrer schließlich ermittelt werden. Die leicht verletzte Fußgängerin wurden zwischenzeitlich zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht.

