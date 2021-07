Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Holzbank auf dem Pausenhof des Albeck-Gymnasiums mit Farbe besudelt - Polizei bittet um Hinweise (20./21.07.2021)

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, vermutlich aber in den späten Abendstunden des Dienstags, hat ein unbekannter Täter auf dem Schul- und Pausenhof des Albeck-Gymnasiums an der Weilerstraße eine dort montierte lange Holzbank mit schwarzer Farbe besudelt. Nicht nur, dass der Täter die Bank mit Farbe beschmiert hat, vielmehr machte der Unbekannte ein im Rahmen eines Schulprojektes gefertigtes Bildkunstwerk zunichte, welches in mühevoller Arbeit von den Schülern des Gymnasiums während des Projekts auf der Bank aufgebracht wurde. Die Polizei Sulz (07454 92746) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter.

