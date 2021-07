Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Blechschaden bei Auffahrunfall (20.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Berliner Straße, kurz nach der Einmündung der Max-Planck-Straße, verursacht. Eine 64-jährige Skoda Fabia-Fahrerin fuhr stadtauswärts und bemerkte zu spät, dass eine vor ihr fahrende 70-Jährige mit einem BMW 225Xe abbremsen musste. Sie fuhr auf den BMW auf, wobei an ihrem Auto Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

