Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 20. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs Montag, 19.07.2021, gegen 15:00 Uhr Am Montagnachmittag kontrollierte eine Streife der Polizei Wolfenbüttel einen 25-jähriger Autofahrer der zuvor mit seinem PKW auf der Lindener Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt. Wolfenbüttel: Täter nach E-Bike Diebstahl wiedererkannt Montag, 19.07.2021, gegen 18:45 Uhr Am Montagabend, gegen 18:45 Uhr, beobachtete eine 22-jährige Frau, wie ein bis dahin unbekannter Mann offensichtlich im Begriff war, ihr auf einem Hinterhof eines Hauses in der Langen Herzogstraße gesichert abgestelltes E-Bike zu entwenden. Bevor die 22-jährige Geschädigte den Hinterhof erreichen konnte, war der Unbekannte mit dem E-Bike in unbekannte Richtung geflüchtet. Gegen 19:30 Uhr befand sich die Geschädigte in einem Bus, der in Richtung Braunschweig unterwegs war. Hier erkannte sie den mutmaßlichen Täter wieder. Dieser befand sich mit dem zuvor entwendeten E-Bike ebenfalls im Bus. Die alarmierte Polizei konnte den Bus stoppen, die Personalien des mutmaßlichen Täters feststellen und das E-Bike nach Überprüfung an die Eigentümerin aushändigen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell