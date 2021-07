Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in Öhringen einen geparkten Seat Alhambra. Der Wagen stand zwischen Sonntagmittag und Mittwochmorgen am Fahrbahnrand der Weygangstraße. In diesem Zeitraum muss der Lenker oder die Lenkerin eines unbekannten Fahrzeugs wohl beim Vorbeifahren an dem Seat hängengeblieben sein. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

