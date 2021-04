Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geparkter PKW beschädigt

Lauterecken (ots)

Am Mittwoch werden der Polizei mehrere kleinere Beschädigungen an einem geparkten PKW gemeldet. Der 28-Jährige Halter stellte das Fahrzeug am Vortag unbeschädigt am Straßenrand der Saarbrücker Straße ab. Am späten Mittwochnachmittag bemerkte er dann mehrere Kratzer und einen beschädigten Seitenblinker. Weiterhin vermutet der Halter, dass der Tankdeckel unbefugt geöffnet wurde. Da die Schäden alle samt auf der rechten Fahrzeugseite waren, konnte ein Verkehrsunfall ausgeschlossen werden. Zeugen die im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden sich bitte unter der 06382, 9110 bei der Polizei in Lauterecken. |pilek

