Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fliegende Fäuste im Ziegeleipark

Ein Mann wurde am Mittwochvormittag von einem Unbekannten am Eingang zum Böckinger Ziegeleipark angegriffen. Der Mann hatte gegen 10 Uhr am Parkeingang in der Heuchelbergstraße eine Auseinandersetzung zwischen einem 39-Jährigen und zwei Personen, die mit ihren Hunden spazieren gingen, beobachtet. Weil der 39-Jährige auf die Hundehalter zuging und begann diese zu schubsen, mischte sich der Zeuge verbal in den Streit ein. Der 39-Jährige holte daraufhin unvermittelt aus und schlug dem Helfer mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser ärztlich behandelt werden musste. Die Hundehalter verließen im Anschluss den Tatort. Die Polizei bittet die beiden Hundehalter, die zuerst mit dem 39-Jährigen aneinandergerieten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Bad Wimpfen: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein 62 Jahre alter Radfahrer am Dienstagabend in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war gegen 19 Uhr auf der Rappenauer Straße in Bad Wimpfen unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen kam und von seinem Rad stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um die Versorgung des Verunfallten.

Untergruppenbach: Autos beim Driften beschädigt

Das Polizeirevier Weinsberg sucht nach Personen, deren Fahrzeuge am Mittwochabend auf dem Schotterparkplatz der Burg Stettenfels in Untergruppenbach beschädigt worden sind. Drei Personen drifteten gegen 21.30 Uhr mit einem PKW über den Parkplatz und beschädigten mit dem dadurch umherfliegenden Schotter mehrere Autos. Personen, deren Fahrzeuge am Mittwochabend auf dem Parkplatz standen und nun Beschädigungen aufweisen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg zu wenden.

Wüstenrot: Unfall mit über 2 Promille

Ein alkoholisierter Autofahrer kollidierte am Mittwochabend bei Wüstenrot mit einem anderen Fahrzeug. Der 57-Jährige fuhr in seinem VW gegen 19 Uhr auf der Weihenbronner Straße und bemerkte wohl nicht, dass vor ihm ein 45-Jähriger mit seinem BMW abbremste um auf die B39 abzubiegen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der Sachschaden in unbekannter Höhe entstand. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife schnell den mutmaßlichen Grund für den Zusammenstoß fest. Ein Alkoholtest zeigte bei dem 57-Jährigen einen Wert von fast 2,2 Promille an. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell