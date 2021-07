Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 19. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Fümmelse: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sonntag, 18.04.2021, gegen 12:50 Uhr

Ein 43-jähriger Radfahrer ist nach einer Kollision mit einem Auto am Sonntagmittag leicht verletzt worden. Demnach übersah eine 64-jährige Autofahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit beim Einbiegen von der Straße Kolonie auf die Landesstraße 614 den vorfahrtberechtigten Radfahrer, der auf der Landestraße 614 unterwegs war. Es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer zu Boden stürzte und sich verletzte. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden.

