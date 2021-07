Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 18.07.2021

Salzgitter (ots)

Samstag, 17.07.2021, 15:11 Uhr: Brandalarm/ CityCarree Salzgitter Am Samstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Brandalarm in das "City-Carree" gerufen. In einem Bekleidungsgeschäft konnten die eingesetzten Polizeibeamten dann einen angebrannten Bekleidungsgegenstand feststellen, welcher zuvor mutwillig durch eine unbekannte Person entzündet wurde. Durch einen unbeteiligten Besucher wurde der Brand schon eigenständig gelöscht. Gegen den unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich unter 05341-1897-0 an die Polizei Salzgitter zu wenden.

Sonntag, 18.07.2021, 00:02 Uhr: Körperverletzung/ Zum Salzgittersee In der Nacht zum Sonntag kam es zwischen zwei feiernden Gruppen in einer Bar zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung schlug dabei ein 32-Jährige Beschuldigte das männliche 27-Jährige Opfer mit der Faust in das Gesicht und tritt dieses in den Intimbereich. Der Beschuldigte widerum will von dem Opfer zuvor einen Schlag gegen den Hinterkopf bekommen haben. Im selben Kontext wurde eine 45-Jährige Begleiterin dann noch durch die 29-Jährige Schwester des Beschuldigten mit einem Schlag im Gesicht verletzt. Gegen alle Personen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Samstag, 17.07.2021, 16:43 Uhr: Aufgefunder Rucksack/ Stadtpark Aufmerksamen Mitarbeitern des Kommunalen Stadtordnungsdienstes fiel am Samstagnachmittag ein herrenloser grauer Rucksack im Stadtpark auf. Die alarmierten Polizeibeamten konnten bei der Durchsicht eine Vielzahl unbenutzter Bekleidungsgegenstände mit noch unversehrten Etikettierungen feststellen. Zeugen, welche die Ablage des Rucksackes im Park beobachtet haben, wenden sich bitte unter 05341-1897-0 an die Polizei Salzgitter.

