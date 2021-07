Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.07.2021.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in eine Parzelle ein.

Salzgitter, Hallendorf, Hackenbeek, 10.07.2021, 10:00 Uhr-17.07.2021, 10:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen der oder die Täter gewaltsam in einen Schuppen einer Parzelle ein und erbeuteten insbesondere Gartengeräte. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Thiede unter der Telefonnummer 05341/941730.

Unerlaubter Umgang mit Abfällen.

Salzgitter, Heerte, Kleiner Heerter Weg, dortiger Waldfußweg, 17.07.2021, 00:00 Uhr-18.07.2021, 12:30 Uhr.

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei auf einen mehrere Quadratmeter großen Müllhaufen aufmerksam. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei auch um Asbest handeln könnte.

Der Müllhaufen war mit einer blauen Plastikplane abgedeckt worden. Die Polizei kann bei Ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass für den Transport ein Kraftfahrzeug, eventuell mit Anhänger, benutzt wurde. Von daher bittet die Polizei Salzgitter, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 05341/18970 melden.

Fahrweise hätte einen schwerer Verlauf nehmen können.

Salzgitter, Salder, Nord-Süd-Straße, 18.07.2021, 21:00 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Ermittlungen der Polizei sei ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw als offensichtlicher Geisterfahrer auf der Nord-Süd-Straße in Richtung Lebenstedt gefahren. An der Kreuzung Nord-Süd-Straße/L 636 kam es zu einer leichten Berührung mit einem anderen Pkw. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, sei der Verursacher weiter in Richtung Salder gefahren. An der Kreuzung Gerichtsweg/Vor dem Dorfe konnte der Mann schließlich durch den 38-jährigen Unfallgeschädigten angehalten werden.

Der Verursacher stand unter Alkoholeinfluss, eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille. Daraufhin veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Weitere Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Verursacher offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann kurz vor der "Geisterfahrt" den benutzten Skoda in Salzgitter-Bad in der Straße Auf dem Hügel entwendet haben könnte. Weitere polizeiliche Ermittlungen schließen sich an. Der Unfallschaden wird mit 500 Euro angegeben. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell