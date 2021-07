Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Stralsund (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots)

Am 09.07.2021, gegen 13:50 Uhr, kam es im Carl-Heydemann-Ring in Stralsund zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Ein 59-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Stralsund wechselte mit seinem VW Transporter im Carl-Heydemann-Ring, auf Höhe des Arbeitsamtes, auf die linke Fahrspur. Beim Fahrspurwechsel beachtete er nicht den bereits die linke Fahrspur befahrenden VW Golf einer 20-jährigen Stralsunderin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des Golf wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Stralsund eingeliefert. Am fast fabrikneuen Golf entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Am Transporter entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

