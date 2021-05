Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Überfall mit Messer in Dalheim scheitert

Polizei sucht Zeugen

Dillenburg (ots)

Wetzlar-Dalheim: Am Sonntagabend (23.05.2021) wurden vier junge Menschen Opfer eines Überfalls. Die beiden maskierten Täter forderten Bargeld - flohen aber letztlich ohne Beute.

Gegen 21.40 Uhr hielten sich die beiden 18 Jahre alten jungen Männer und zwei 16 und 17 Jahre alten Mädchen auf dem Parkplatz der Eichendorffschule in Dalheim auf. Die Mädchen und einer der Jungs saßen in einem bronzefarbenen dreier BMW Kombi, während der Vierte vor dem Wagen rauchte. Plötzlich rannten zwei mit Messern bewaffnete und mit Sturmhauben maskierte Männer auf den Wagen zu. Die Insassen sperrten sich ein, der 18-Jährige rannte davon. Die Täter wollten offensichtlich an die Wertsachen der jungen Menschen. Die Insassen weigerten sich die Fahrzeugtüren zu öffnen, worauf die Unbekannten flohen. Die vier jungen Menschen kamen mit dem Schrecken davon.

Beide Angreifer waren ca. 175 cm groß, mit Messern bewaffnet und sprachen akzentfrei Deutsch. Einer der Männer trug eine schwarze Sturmhaube. Sein Komplize trug eine grüne Hose und war mit einer beigefarbenen Sturmhaube maskiert.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Angriff am Sonntagabend auf dem Parkplatz der Eichendorffschule beobachtet? - Wem sind die beiden Männer vor dem Überfall oder später auf der Flucht aufgefallen? - Wer kann Angaben zur Identität des Duos machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell