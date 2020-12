Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Flaschenwurf von einer Radwegbrücke in Beverungen 37688 Beverungen, Zum Spring

Radwegunterführung Alleenradweg Samstag, 05.12.2020, 21:03 Uhr

37688 Beverungen37688 Beverungen (ots)

Am Samstagabend kam es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Beverungen. Um 21:03 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass Jugendliche von der Brücke des dortigen Allenradweges im Bereich Stettiner Straße Flaschen auf einen Pkw geworfen haben sollen. Der 54- jährige Pkw- Fahrer war mit seinem Pkw vom "Drenker Kreisel" in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er die Unterführung durchfahren hatte, war von oben eine Flasche auf die Windschutzscheibe des Pkw geworfen worden und hatte diese beschädigt. Der Fahrer als auch sein beifahrender Zeuge sind dann ausgestiegen und haben oben auf der Brücke noch zwei mutmaßlich jugendliche Personen nach rechts in Richtung "Alter Bahnhof" davon laufen sehen. Eine weitere Beschreibung ist aktuell nicht möglich. Die Polizei bittet um Hinweise zu den möglichen tatverdächtigen Personen an das Verkehrskommissariat Höxter unter der Telefonnummer: 05271-962-0. /Bat.

