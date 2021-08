Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen gesucht

Freren (ots)

Am Dienstag kam es auf der Industriestraße in Freren zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines 3er BMW war gegen 18.30 Uhr in Richtung Andervenne unterwegs. Dabei kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der BMW ist vermutlich an der Seite stark beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell