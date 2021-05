Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradkontrollen am Weinberg

Hildesheim (ots)

eis - Bockenem/Nette, Sonntag, 30.05.2021

Der erste warme und sonnige Tag lockte am heutigen Sonntag wieder zahllose Motorradfahrer*innen an den Weinberg in den Ambergau. Der überwiegende Teil der Fahrer*innen durchfuhr dabei die beliebte Kurvenstrecke rücksichtsvoll und vernünftig. Einige Fahrer*innen nutzen die Strecke jedoch als Rennstrecke und fahren die Kurven zudem vielfach hoch und runter - sehr zum Ärgernis der Netter Bevölkerung; diese leidet an dem schönen Terrassenwetter unter dem zum Teil erheblichen Lärm der Maschinen. Um unter den Motorradfahrern*innen das Verständnis für die Anwohner*innen zu wecken, aber auch um die Uneinsichtigen unter ihnen nötigenfalls mit Repressionen zu belegen, wurde deshalb heute spontan von 16.00 bis 18.00 Uhr der Motorradverkehr durch spezialisierte Kräfte der Polizeiinspektion Hildesheim und des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth kontrolliert. Innerhalb dieser zwei Stunden passierten weit über 100 Kräder aus den unterschiedlichsten Zulassungsbezirken die Kontrollstelle am Ortseingang Nette. Etwa 30 Maschinen und deren Fahrer*innen konnten die eingesetzten Kräfte kontrolliert werden. Bei etwa jeder dritten Maschine oder dessen Fahrer*in wurden Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Mehrfach war beispielsweise die Betriebserlaubnis erloschen, da sicherheitsrelevante Bauteile, wie Bremsscheiben- und Leitungen nicht den Vorschriften entsprachen. Ein Motorradfahrer hatte die nötigen "dB-Eater" in seiner Gürteltasche, anstatt im Endschalldämpfer. Dazu gesellten sich Verstöße wegen nicht eingetragener Zubehörteile oder falsch montierter Spiegel. Zusätzlich zu den Anzeigen der entsprechenden Ordnungswidrigkeiten wurden sogenannte Mängelmeldungen an die Fahrzeugführer*innen verteilt - innerhalb einer zweiwöchigen Frist verlangen diese, die Fahrzeuge einer Prüforganisation oder einer Polizeidienststelle im ordnungsgemäßen Zustand vorzuführen. Neben diesen repressiven Maßnahmen wurden aber auch gute und zielführende präventive Gespräche geführt, um auf die Situation der Netter Bevölkerung aufmerksam zu machen. Beim ganz überwiegende Teil der Kontrollierten Motoradfahrer*innen konnte so hoffentlich Einsicht erzielt werden. Kontrollen dieser Art werden auch zukünftig durchgeführt, um die Lärmbelastung für die Bevölkerung zu mindern, aber auch, um die Verkehrssicherheit an dem für Motoradfahrer*innen beliebten Weinberg zu erhöhen.

