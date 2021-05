Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze über wichtige Ereignisse der letzten Tage

Hildesheim (ots)

(koe) In dem Tatzeitraum 26.05.2021 bis 29.05.2021 beschmierte ein bislang unbekannter Täter eine weiße Grundstücksmauer in Elze in der Löwentorstraße mit blauen und grünen Schriftzügen. Am 28.05.2021 um 22:57 Uhr kletterten unbekannte Täter über einen Zaun auf ein Industriegelände in der Nähe des Elzer Bahnhofs. Dort entwendeten sie Gegenstände aus einem dort abgestellten Kraftomnibus und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu einer der Taten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen. Am 29.05.2021 um 23:50 Uhr wurde ein 55-jähriger Pkw-Führer in Gronau durch zwei Beamte der Elzer Polizei kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Ebenso konnten insgesamt 15 weitere Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich in Elze und Gronau festgestellt werden. Unter Anderem wurde bei drei Fahrzeugen eine überfällige Hauptuntersuchung registriert. Vier Pkw-Führer waren auf der Bundesstraße 3 mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Fünf Pkw-Führer legten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht an. Desweiteren unterließ es eine weibliche Pkw-Führerin an einem Fußgängerüberweg anzuhalten, um einer bereits dort wartenden Fußgängerin das Überqueren des Fußgängerüberwegs zu ermöglichen. Die zwei zufällig vor Ort anwesenden Beamten der Polizei Elze konnten die 33-jährige Elzerin anhalten und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten.

