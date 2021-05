Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Abfallentsorgung

Hildesheim (ots)

Harsum (Neu) In dem Zeitraum von Fr. 28.05.'21 gegen 20:00 Uhr bis Samstag 29.05.'21 gegen 11:00 Uhr haben unbekannte Täter an einem Feldweg zwischen Machtsum und Bettmar ca. 3 Kubikmeter Müll illegal entsorgt. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

