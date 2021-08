Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Absperrpfosten beschädigt

Spelle (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 11.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Opel befuhr unerlaubt den Markelo Platz in Spelle, um ihn in Richtung Schapener Straße zu verlassen. Dabei stieß er frontal gegen einen aufgestellten Absperrpfosten und drückte diesen samt Betonfuß aus dem Boden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell