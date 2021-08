Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Reifen in Brand geraten

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwochmorgen geriet gegen 7.40 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache der Reifen eines Lkw während der Fahrt auf der Rheiner Straße in Bad Bentheim in Brand. Der Lkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig am Straßenrand abstellen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Fahrzeug verhindern. Es entstand ein geringer Sachschaden.

