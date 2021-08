Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Reifen zerstochen

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag und Montag kam es in der Greifenberger Straße in Nordhorn zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Unbekannte Täter haben vermutlich mit einem Draht in die Vorderreifen eines dort geparkten VW Polo gestochen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

