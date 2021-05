Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der PSt Rastede: Unerlaubte Müllentsorgung am Roggenmoorweg

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein Spaziergänger im Roggenmoorweg mehrere, mit unbekannten Chemikalien gefüllte, Kanister entdeckt. Die Kanister lagen in einem Graben, Flüssigkeit ist nach ersten Erkenntnissen nicht ausgelaufen. Aufkleber auf den Kanistern deuuten darauf hin, dass es sich bei dem Inhalt um teilweise ätzende Flüssigkeiten handelt. Mittlerweile hat der Bauhof Rastede die Behältnisse abgeholt. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Roggenmoorweg beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede unter der Rufnummer 04402/916520 in Verbindung zu setzen.

