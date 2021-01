Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. In Scheune eingedrungen.

Lippe (ots)

Samstagabend drang ein Einbrecher in eine Scheune in der Dorfstraße ein. Der Täter knackte ein Vorhängeschloss und gelangte so in das Gebäude, in dem Fahrzeuge stehen und Werkzeuge gelagert sind. Gegen 18:45 Uhr überraschte ein Mann den Täter, der daraufhin die Flucht über einen angrenzenden Acker antrat und in der Dunkelheit unerkannt entkam. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

