Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Einbruch in Betriebsgelände in Wiefelstede-Metjendorf

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 26.05.2021, drangen unbekannte Täter nach Aufbrechen des Zugangstores auf das Gelände einer Gartenbaufirma an der Metjendorfer Landstr. im Wiefelstede Ortsteil Metjendorf ein. Hier wurde ein Geräteschuppen aufgebrochen und mehrere schwere Geräte und Werkzeuge entwendet. Täter dürften mindestens mit einem Transporter die Beute abtransportiert haben. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270, in Verbindung zu setzen.

