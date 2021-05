Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 21-Jähriger an der Gottorpstraße überfallen +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstagabend ist ein 21-Jähriger in der Gottorpstraße Opfer eines Raubs geworden. Der Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Der 21-Jährige war gegen 22 Uhr zu Fuß auf der Gottorpstraße in Höhe der Einmündung am "Stau" unterwegs. Nach seinen Angaben sei er von einer unbekannten Person plötzlich geschubst worden, wobei er zu Boden fiel. Dort habe ihn der Angreifer mehrmals mit der Faust geschlagen. Schließlich habe sich der Unbekannte die Geldbörse des Opfers gegriffen und sei damit in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten die Polizei. Eine Fahndung nach dem Täter führte nicht zum Erfolg. Den Aussagen des Opfers und der Zeugen zufolge soll es sich um einen etwa 30-jährigen, 1,80 Meter großen Mann mit schwarzer Jacke, grauer Wollmütze und schwarzer Jogginghose gehandelt haben. Er habe kurze Haare gehabt und einen Rucksack getragen. Der Unbekannte soll mit einem Hollandrad unterwegs gewesen sein.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Täter abgeben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten: Telefon 0441/790-4115. (596814)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell