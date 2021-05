Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zeugenaufruf nach Raub im Dobbenviertel++

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht, 23.05.2021 gegen 00:52 Uhr, ereignete sich am Übergang der Tirpitzstraße in die Hindenburgstraße ein Raub zum Nachteil eines Radfahrers. Dieser wurde von zwei männlichen Personen gestoppt und durch Schläge und Tritte unmittelbar angegriffen. Hierbei entwendeten diese sowohl die Jacke, als auch den Rucksack und zwei Geldbörsen des 55-jährigen Opfers. Beide Täter flüchteten in Richtung des Eversten Holz. Das Opfer blieb leicht verletzt vor Ort auf dem Boden liegen - bis ein 23-jähriger Oldenburger ihm zur Hilfe kam und den Notruf absetzte.

Die Polizei sucht daher Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0441/790-4115 bei der Polizei zu melden (586815).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell