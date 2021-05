Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Zwischenahn +++

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Bad Zwischenahn, Westersteder Straße 2, ist es am Samstag, dem 22.05.2021, zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Beim Ein- bzw. Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen auf dem Parkplatz parkenden schwarzen Kleinwagen touchiert und einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und kam seinen Pflichten nicht nach. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter Tel. 04403/927-0 in Verbindung zu setzen.

