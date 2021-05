POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: PKW prallt aufgrund eines Fahrfehlers in das Schaufenster eines Geschäftsgebäudes im Zentrum von Bad Zwischenahn +++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit glimpflichen Ausgang ist es am Samstag, dem 22.05.2021, gegen 12 Uhr im Zentrum von Bad Zwischenahn gekommen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beabsichtigte ein 81jähriger Bad Zwischenahner mit seiner 86jährigen Ehefrau als Beifahrerin und dem erst in diesem Jahr ganz neu zugelassenen PKW Toyota von einer Fläche vor einem Geschäftshaus über den dort vorhandenen Gehweg rückwärts in die Peterstraße einzufahren. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den PKW, so dass dieser ungebremst rückwärts gegen die Fassade eines benachbarten Wohn- und Geschäftshauses prallte. Durch diesen Aufprall ging eine Schaufensterscheibe zu Bruch und das Gebäude wurde leicht beschädigt. An dem Toyota entstand ebenfalls ein nicht unerheblicher Schaden, so dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vor Ort vom alarmierten Rettungsdienst behandelt, blieben jedoch unverletzt. Weitere Personen wie umherstehende Fußgänger und Passanten wurden glücklicherweise nicht gefährdet.

