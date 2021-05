Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ***Westerstede - Brand unter Remise eines landwirtschaftlichen Anwesens***

Oldenburg (ots)

Durch das schnelle Handeln einer aufmerksamen Nachbarin konnte an der Karkhorner Straße in Eggeloge offenbar Schlimmeres verhindert werden. Am Do., 21.05.21, gg. 20.15 Uhr, sah die Anwohnerin auf dem benachbarten Hof eine Rauchsäule und alarmierte sofort die dortigen Bewohner. Diese hatten noch gar nicht bemerkt, dass es unter ihrer hölzernen Remise brannte. Ein Bewohner konnte noch geistesgegenwärtig seinen unter der Remise abgestellten PKW herausfahren. Anschließend konnte die Freiwillige Feuerwehr Halsbek das Feuer schnell löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Das Feuer war zuvor im Bereich einer im Ladezustand befindlichen Elektroschubkarre ausgebrochen. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch den Brand wurden Teile der Remise in Mitleidenschaft gezogen, die E-Schubkarre völlig zerstört und die Rückleuchten des PKW angeschmolzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell