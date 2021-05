Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der PSt Rastede: Aufmerksamer Autofahrer teilt Trunkenheitsfahrt in Rastede mit+++

Oldenburg (ots)

Am 20.05.2021, gg. 01:27 Uhr teilt ein Verkehrsteilnehmer der Polizei über Notruf mit, dass er einen offensichtlich alkoholisierten Autofahrer beobachten würde, der mit seinem VW Passat die Kleibroker Straße stadtauswärts in starken Schlangenlinien entlangfährt. Während sich die Streife der Polizei Rastede auf den Weg machte, blieb der Zeuge mit seinem Auto hinter dem verdächtigen Fahrzeug, welches kurze Zeit später nach links in die Dörpstraat abbog. Als der Fahrzeugführer den mittlerweile hinter ihm fahrenden Funkstreifenwagen bemerkte, dessen Anhaltesignal eingeschaltet war, beschleunigte er sein Fahrzeug auf etwa 100km/h. Nach einem Kilometer bog er nach rechts auf eine Hofeinfahrt ein, eine Weiterfahrt war ihm jetzt nicht mehr möglich. Die verfolgende Streife konnte nun eine Kontrolle des Fahrzeugführers vornehmen, ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 1,86 promille. Auf der Dienststelle wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein von den Beamten beschlagnahmt. Gegen den 28jährigen Fahrzeugführer wurde zudem eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

