POL-OL: +++ Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung am Utkiek - 21-jähriger Oldenburger verletzt +++

Bei den Ermittlungen zu einem Sachverhalt, der sich in der vergangenen Woche im Stadtteil Kreyenbrück ereignet hat, hofft die Polizei auf die Hilfe von Zeugen.

Am Montag der vergangenen Woche (10. Mai 2021) wurde der Polizei gegen 19 Uhr eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Als Tatort nannte der Hinweisgeber einen Parkplatz auf dem Gelände der IGS Kreyenbrück an der Klingenbergstraße. Da von etwa 30 bis 40 beteiligten Personen die Rede war, fuhr die Polizei mit einem Großaufgebot zum Einsatzort.

Die nur wenige Minuten nach Eingang des Notrufs eintreffenden Beamten konnten hier keine Personen mehr antreffen. Kurz darauf ging bei der Leitstelle ein weiterer Anruf ein; die Auseinandersetzung habe sich laut Aussage des Anrufers inzwischen in Richtung Sperberweg verlagert.

Dort konnten die Einsatzkräfte einen 21-Jährigen antreffen, der Verletzungen im Gesicht aufwies. Der Oldenburger erklärte den Beamten, dass er sich zum Vorfall nicht äußern werde. Er wolle auch nicht angeben, woher seine Verletzungen stammten. Der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Beteiligte oder Zeugen wurden auch im Umkreis des Sperberwegs nicht mehr angetroffen.

Die Polizei konnte den 21-Jährigen mittlerweile nochmals zur Sache vernehmen. Hierbei schilderte der Mann, dass er am Tattag in der Nähe des Utkiek von einer unbekannten Person mit einem Schlagstock verletzt worden sei. Der Angriff sei aus einer Gruppe von mehreren ihm unbekannten Personen heraus erfolgt. An Details könne er sich jedoch nicht mehr erinnern.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zur Rekonstruktion des Tathergangs werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (535952)

