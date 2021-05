Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Festnahme nach mutmaßlichem Handel von Betäubungsmitteln in Oldenburg und Delmenhorst +++

Oldenburg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der PI Oldenburg-Stadt/Ammerland:

Unter der Führung der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland wurden am Dienstag zehn Objekte in Oldenburg, Delmenhorst sowie in den Landkreisen Verden und Leer durchsucht. Die Beamtinnen und Beamten des Zentralen Kriminaldienstes wurden dabei von Einsätzkräften der örtlich zuständigen Polizeidienststellen, der Zentralen Polizeidirektion und der Diensthundeführergruppe der Polizeidirektion Oldenburg unterstützt.

Drei Personen wurden im Rahmen des Einsatzes festgenommen. Bei den Durchsuchungen wurden diverse Drogen, Waffen und Munition beschlagnahmt.

Dem Einsatz gingen mehrmonatige Ermittlungen einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe der Zentralen Kriminaldienste der Polizeiinspektionen Oldenburg-Stadt/Ammerland sowie Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch voraus. Diese ergaben den dringenden Verdacht, dass ein 26-Jähriger Oldenburger und ein 30-Jähriger aus Delmenhorst über Jahre hinweg im großen Umfang mit Drogen im dreistelligen Kilogramm-Bereich und in Einzelfällen auch mit Waffen einen unerlaubten Handel betrieben haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Oldenburg im Vorfeld Haftbefehle gegen die zwei Hauptbeschuldigten. Zudem wurden zwei Vermögensarrestbeschlüsse in einer Gesamthöhe von 267.500 Euro erwirkt.

Die Ermittlungen gegen die beteiligten Personen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell