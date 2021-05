Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Autos durch Tritte beschädigt +++

Oldenburg (ots)

Zu einer Reihe von Sachbeschädigungen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Schwalbenstraße. Ein zunächst unbekannter Täter hatte dort gegen 1 Uhr mindestens drei Autos beschädigt, in dem er mehrfach mit dem Fuß gegen die Außenspiegel trat. Eine Zeugen beobachtete den Täter dabei und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten nach kurzer Fahndung einen 18-jährigen Oldenburger antreffen, auf den die Beschreibung der Zeugin zutraf. Der Mann versuchte zunächst, vor den Beamten zu flüchten, konnte aber nach wenigen Metern eingeholt und gestellt werden. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (559322)

