Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Fahrradschuppen++PKW-Aufbruch++

Oldenburg (ots)

++Einbruch in Fahrradschuppen++

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein unbekannter Täter in einen Fahrradschuppen in der Lerchenstraße im Stadtteil Donnerschwee eingebrochen. Aus dem Schuppen wurden zwei Damenfahrräder entwendet. Der entstandene Schaden wir auf circa 2300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 entgegen.

++PKW-Aufbruch++

Am Freitag Abend, zwischen 20.10 Uhr und 20.50 Uhr hat ein unbekannter Täter das Seitenfenster von einem weißen PKW Hyundai in der Weddigenstraße eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Tasche entwendet. Anschließend ist der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter 0441/790-4115 zu melden.

