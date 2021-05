Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ***WESTERSTEDE*** Flugunfall auf dem Flugplatz Felde

Am Do., 13.05.21, gg. 15.30 Uhr, verunfallt eine einmotorige Propellermaschine (Ultraleicht-Flieger) auf dem Flugplatz in Felde. Während der 57-jährige Pilot mit seinem 73-jährigen Passagier aus Aurich landet, verliert er die Kontrolle über die Maschine. Das Flugzeug gerät nach links von der Landebahn ab und prallt frontal in eine dortige Böschung. Die beiden Insassen werden verletzt in die Ammerlandklinik gebracht. Das Flugzeug wird nicht unerheblich beschädigt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

