Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Lagerhallen +++

Oldenburg (ots)

Zwei Lagerhallen auf dem ehemaligen Fliegerhorst-Gelände an der Alexanderstraße waren in den vergangenen Tagen Ziele unbekannter Einbrecher. Der erste der gemeldeten Einbrüche hatte sich in der Zeit zwischen dem vergangenen Mittwoch, 23 Uhr, und Freitag gegen 18 Uhr ereignet. Die unbekannten Täter sind hierbei durch ein Fenster in die Halle eingedrungen und hatten aus verschiedenen Räumen einen Heizstrahler sowie mehrere Hand- und Elektrowerkzeuge entwendet.

Ein zweiter Einbruch wurde der Polizei am Sonntagvormittag gemeldet: Über das Dach waren die Täter im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntag, 14 Uhr, in eine weitere Lagerhalle eingestiegen. Dort entwendeten sie Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro sowie ein Fahrrad.

Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen. (553031, 558086)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell